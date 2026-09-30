ट्रंप ने AI का नाम बदलकर रखा 'सुपर इंटेलिजेंस', आधिकारिक दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर; मस्क-जुकरबर्ग रहे मौजूद

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब सुपर इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं क्योंकि यह आर्टिफिशियल नहीं है। हम सभी इस बात पर सहमत हैं। हम इसका नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस रखने जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल रहे हैं।

ट्रंप ने टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ व्हाइट हाउस में हाई-लेवल लंच मीटिंग के बाद यह आदेश जारी किया। मीटिंग में स्पेसएक्स और टेस्ला के एलन मस्क, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई और एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग समेत कई प्रमुख सीईओ मौजूद रहे।