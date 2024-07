ट्रंप पर गोलीबारी के बाद एक्शन में अमेरिकी हाउस पैनल, सीक्रेट सर्विस के हेड से जवाब तलब; Elon Musk बोले- इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए

रॉयटर्स, वाशिंगटन। Donald Trump Attack: अमेरिकी राज्य पेन्सिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने की घटना से पूरा देश हैरान है। इस घटना के बाद से अमेरिकी हाउस पैनल एक्शन में आ गया है। एलन मस्क भी इस घटना के बाद ट्रंप के समर्थन में आए और उन्होंने कहा, एसएस नेतृत्व को इस्तीफा देना चाहिए। पैनल ने सीक्रेट सर्विस के हेड से जवाब मांगा है।

एलन मस्क ने कहा, मैं ट्रंप का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

The head of the Secret Service and the leader of this security detail should resign https://t.co/ihlEC5NP1w