ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी पर खुद की तारीफ की, बोले- ऐसा कोई और नहीं कर सकता था

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हाउस रिपब्लिकन सदस्यों की रिट्रीट में संबोधन देते हुए वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हालिया गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपाई। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य अभियान को "अद्भुत" और "बेजोड़" करार देते हुए कहा कि दुनिया में कोई अन्य ऐसा नहीं कर सकता था।

ट्रंप-केनेडी सेंटर में आयोजित इस बैठक में ट्रंप ने पार्टी के एजेंडे की सराहना करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर साबित कर दिया कि हमारे पास पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सेना है – और इसके करीब भी कोई नहीं है... कोई ऐसा नहीं कर सकता था जो हमने किया।"

उन्होंने मादुरो को "हिंसक व्यक्ति" बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने लाखों लोगों की हत्या करवाई और यातनाएं दीं। ट्रंप ने कराकास में एक "यातना केंद्र" के अस्तित्व का दावा किया, जो मानवाधिकार संगठनों की पूर्व रिपोर्टों से मेल खाता है।

मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को 3 जनवरी को "ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व" के तहत अमेरिकी विशेष बलों ने कराकास से गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्होंने नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों में खुद को बेकसूर बताया।

ट्रंप ने मादुरो की रिहाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को "पैसे लेकर काम करने वाले" और "कट्टरपंथी वामपंथी" करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों के बैनर हमले से पहले के थे, जिन पर "मादुरो को रिहा करो" लिखा था।

इस अभियान के बाद अमेरिका में वेनेजुएला समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं – कुछ जगहों पर जश्न मनाया गया तो कुछ पर विरोध प्रदर्शन हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे ड्रग तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बता रहा है।