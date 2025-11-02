Language
    'ईसाइयों पर हमला तुरंत बंद करो', अब इस देश में अटैक करने वाले हैं ट्रंप; अमेरिकी रक्षा विभाग को दिए कड़े निर्देश

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा विभाग को तैयार रहने का आदेश दिया है। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार पर ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है, जबकि नाइजीरिया ने इन आरोपों का खंडन किया है। ट्रंप ने नाइजीरिया को दी जाने वाली सहायता बंद करने की चेतावनी दी है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका आतंकवादियों का सफाया करेगा। नाइजीरिया ने इन आरोपों को खारिज किया है।

    अब इस देश में अटैक करने वाले हैं ट्रंप अमेरिकी रक्षा विभाग को दिए कड़े निर्देश (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने रक्षा विभाग को नाइजीरिया में संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। ट्रंप का आरोप है कि नाइजीरिया सरकार ईसाइयों के खिलाफ हो रही हिंसा रोकने में नाकाम रही है, जबकि नाइजीरिया ने इस आरोप से इनकार किया है।

    ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली हर मदद तुरंत बंद करेगा और चेतावनी दी कि सरकार को तेजी से कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इस बदनाम देश में जाकर आतंकियों का सफाया करेगा।

    ट्रंप ने किया पोस्ट

    ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं रक्षा विभाग को आदेश दे रहा हूं कि वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अगर हमने हमला किया तो वह तेज, घातक और सटीक होगा जैसे ये आतंकवादी हमारे प्यारे ईसाइयों पर हमला करते हैं।"

    अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी ट्रंप की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, "हम तैयारी कर रहे हैं। या तो नाइजीरियाई सरकार अपने ईसाइयों की रक्षा करे या हम उन आतंकियों को खत्म करेंगे जो इन अत्याचारों के पीछे हैं।"

    हालांकि, नाइजीरिया में हिंसा की स्थिति जटिल है। वहां ईसाई और मुस्लिम दोनों समुदाय ही हिंसा के शिकार बनते हैं। कई घटनाए धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि किसानों और चरवाहों के बीच जमीन और संसाधनों के झगड़ों से जुड़ी होती है।

    नाइजीरिया CPC देश में शामिल

    ट्रंप ने शुक्रवार को नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन करने वाला देश बताते हुए उसे कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कनशर्न (CPC) की सूची में डाला था। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में ईसाई धर्म अस्तित्व के संक से गुजर रहा है।

    नाइजीरिया ने दिया जवाब

    इसके जवाब में नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनूबू ने कहा कि यह आरोप देश की वास्तविकता को नहीं दर्शाते। उन्होंने लिखा, "हम सभी धर्मों की स्वतंक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग कर रहे हैं।"

    टिनूबू के प्रेस सचिव बायो ओनानुगा ने कहा कि अमेरिका की आलोचना बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है। उन्होंने कहा, "हमारे देश में ईसाई और मुस्लिम दोनों पर हमले होते हैं। हमें अमेरिका से निंदा नहीं, बल्कि आतंकवाद से लड़ने में सैन्य सहयोग चाहिए।"

