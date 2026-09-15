ट्रंप जूनियर की शादी का खर्च रूसी धनकुबेर ने उठाया, इंस्टाग्राम पोस्ट में हुआ खुलासा

एपी, न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की नवविवाहित पत्नी बेटिना ने रहस्योद्घाटन किया है कि उनकी मई 2026 में हुई शादी के खर्च का कुछ हिस्सा एक रूसी धनकुबेर ने भी उठाया था। वह धनकुबेर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी था।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट इस रहस्योद्घाटन वाले पेज पर बेटिना और उनके पति डोनल्ड ट्रंप जूनियर के भी हस्ताक्षर हैं। इस पोस्ट में रूसी धनकुबेर का नाम उमर क्रेमलेव बताया गया है और उसे डियर फ्रेंड नाम से संबोधित किया गया है।

बताया गया है कि उसने बड़े ही शानदार तरीके से शादी के बाद की दो रातों की पार्टियों को आयोजित किया था। ये पार्टियां नवविवाहित दंपती के लिए अद्भुत उपहार सरीखी थीं। इसके लिए क्रेमलेव का आभार जताया गया है। इससे पहले ऐसे मामलों की पड़ताल करने वाली गैर लाभकारी वेबसाइट प्रोपब्लिका ने बताया था कि ट्रंप जूनियर और बेटिना एंडरसन के विवाह बाद हुए आयोजनों का खर्च क्रेमलेव ने उठाया था।