ट्रंप ने सत्या नडेला, एलन मस्क समेत छह टेक दिग्गजों को किया सम्मानित, समारोह ने बटोरीं दुनियाभर की सुर्खियां
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को सत्या नडेला, एलन मस्क समेत कई प्रमुख टेक लीडर्स को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा है।
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ट्रंप ने इन 6 दिग्गजों को बताया अमेरिकी अर्थव्यवस्था और इनोवेशन की रीढ़
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को आधुनिक युग का थॉमस एडिसन बताया
डिजिटल डेस्क, वाशिगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को सत्या नडेला, एलन मस्क समेत कई प्रमुख टेक लीडर्स को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा है।
ट्रंप ने वाशिंगटन में 'अ न्यू गोल्डन एज' समिट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन सत्या नडेला को 'नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन' प्रदान किया।
इन्हें मिले पुरस्कार
नेशनल मेडल ऑफ साइंस: एलन मस्क (टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ), सर्गेई ब्रिन (गूगल के सह-संस्थापक), जेन्सन हुआंग (एनवीडिया के सीईओ) और लिसा सू (एएमडी की सीईओ)।
नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन: सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ) और माइकल डेल (डेल के संस्थापक)।
वहीं, ट्रंप ने मस्क को राष्ट्रीय धरोहर कहा और कहा कि एलन हमारे आधुनिक युग के थॉमस एडिसन हैं, उन्होंने प्रकाश बल्ब के अमेरिकी आविष्कारक का जिक्र करते हुए यह बात कही।
ट्रंप ने पुरस्कार विजेताओं से कहा कि आप इतिहास के पन्नों में महान के रूप में दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका तकनीकी चमत्कारों के युग में जी रहा है और इन प्रतिभाशाली लोगों की मदद से देश हमेशा शीर्ष पर रहेगा।
यह समारोह वाशिंगटन स्थित यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में हुआ। इसमें माइकल क्रैट्सियोस (व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के निदेशक) भी मौजूद रहे।
ये सम्मान विज्ञान के एक नए ‘स्वर्ण युग’ का जश्न मनाने के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन का हिस्सा हैं। यह कार्यक्रम उन उद्यमियों के प्रति ट्रंप की लगातार प्रशंसा को भी रेखांकित करता है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के विकास को तेज करने में भूमिका निभाई है। ट्रंप इसे ‘सुपर इंटेलिजेंस’ के विकास से जोड़ते रहे हैं।