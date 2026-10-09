ट्रंप ने सत्या नडेला, एलन मस्क समेत छह टेक दिग्गजों को किया सम्मानित, समारोह ने बटोरीं दुनियाभर की सुर्खियां

डिजिटल डेस्क, वाशिगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को सत्या नडेला, एलन मस्क समेत कई प्रमुख टेक लीडर्स को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा है।

ट्रंप ने वाशिंगटन में 'अ न्यू गोल्डन एज' समिट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन सत्या नडेला को 'नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन' प्रदान किया।

इन्हें मिले पुरस्कार

नेशनल मेडल ऑफ साइंस: एलन मस्क (टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ), सर्गेई ब्रिन (गूगल के सह-संस्थापक), जेन्सन हुआंग (एनवीडिया के सीईओ) और लिसा सू (एएमडी की सीईओ)।

नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन: सत्या नडेला (माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ) और माइकल डेल (डेल के संस्थापक)।

वहीं, ट्रंप ने मस्क को राष्ट्रीय धरोहर कहा और कहा कि एलन हमारे आधुनिक युग के थॉमस एडिसन हैं, उन्होंने प्रकाश बल्ब के अमेरिकी आविष्कारक का जिक्र करते हुए यह बात कही।

ट्रंप ने पुरस्कार विजेताओं से कहा कि आप इतिहास के पन्नों में महान के रूप में दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका तकनीकी चमत्कारों के युग में जी रहा है और इन प्रतिभाशाली लोगों की मदद से देश हमेशा शीर्ष पर रहेगा।