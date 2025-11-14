अमेरिका ने यूरोप के चार समूहों को आतंकी घोषित किया, दुनियाभर के अन्य संगठनों पर भी होगी कार्रवाई

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    अमेरिका ने जर्मनी, इटली और ग्रीस के चार समूहों को गुरुवार को वैश्विक आतंकी घोषित किया। उन पर हिंसक एंटीफा ग्रुप होने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्कोरुबियो ने बयान में कहा कि जर्मनी स्थित एंटीफाओस्ट को ग्रीस और इटली के तीन अन्य समूहों के साथ वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया गया है। 

    अमेरिका ने यूरोप के चार समूहों को आतंकी घोषित किया (फोटो- रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिका ने जर्मनी, इटली और ग्रीस के चार समूहों को गुरुवार को वैश्विक आतंकी घोषित किया। उन पर हिंसक एंटीफा ग्रुप होने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बयान में कहा कि जर्मनी स्थित एंटीफा ओस्ट को ग्रीस और इटली के तीन अन्य समूहों के साथ वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया गया है।

    वाशिंगटन दुनियाभर के अन्य समूहों पर भी कार्रवाई करेगा

    रुबियो ने 20 नवंबर से इन समूहों को विदेशी आतंकी संगठन के रूप में भी नामित किए जाने का इरादा जताया। उन्होंने चेताया कि वाशिंगटन दुनियाभर के अन्य समूहों पर भी कार्रवाई करेगा।

    रुबियो ने कहा, इससे जुड़े समूह अराजकतावादी या मा‌र्क्सवादी विचारधाराओं को मानते हैं, जिनमें अमेरिका-विरोधी, पूंजीवाद-विरोधी और ईसाई-विरोधी शामिल हैं, तथा इनका इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए करते हैं।

    टीफा को आतंकी संगठन घोषित किया था

    ट्रंप ने अपने 2017-2021 के कार्यकाल के दौरान एंटीफा पर कार्रवाई करने की धमकी दी थी और सितंबर में कार्यकारी आदेश में एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित किया था। एंटीफा एंटी-फासिस्ट का संक्षिप्त रूप है। इसका कोई आधिकारिक नेतृत्व या संगठनात्मक ढांचा नहीं है।

    ट्रंप के रिपब्लिकन प्रशासन द्वारा निशाना बनाए गए सभी नेटवर्क यूरोप में स्थित प्रतीत होते हैं, जिनका अमेरिका में कोई संचालन नहीं है। इनमें एक इतालवी अराजकतावादी मोर्चा शामिल है जिसने 2003 में यूरोपीय आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष को विस्फोटक पैकेज भेजे थे, दो यूनानी नेटवर्क जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने एथेंस में दंगा पुलिस और श्रम विभाग की इमारतों के बाहर बम रखे थे, और एक फासीवाद-विरोधी समूह जिसके सदस्यों पर ड्रेसडेन में नव-नाज़ियों पर हथौड़े से हमला करने के लिए जर्मन अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

    यूरोप में वामपंथी राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास

    यूरोप में वामपंथी राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, जबकि न्याय विभाग सहित कई अध्ययनों के अनुसार, हाल के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक हिंसा दक्षिणपंथी विचारधारा से होने की अधिक संभावना रही है।

    हालांकि, हाल के वर्षों में विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर अमेरिकी राजनीतिक हमलों में वृद्धि हुई है, जिसकी परिणति सितंबर में किर्क पर एक बंदूकधारी द्वारा की गई घातक गोलीबारी में हुई, जिसके बारे में अभियोजकों का कहना है कि यह किर्क के ट्रांसजेंडरवाद और अन्य विचारों के प्रति उनके रुख के प्रति शत्रुता के कारण हुआ था।