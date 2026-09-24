ईरान की सहायता करने के लिए चिनफिंग को घेर सकते हैं ट्रंप, ताइवान और टैरिफ पर भी हो सकती है चर्चा

एएनआई, वाशिंगटन। एक दशक से भी अधिक समय बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ईरान को सहायता देने के मुद्दे पर चिनफिंग को घेर सकते हैं।

फॉक्स न्यूज के अनुसार, 17 जुलाई को अमेरिकी सेना पर ईरान के घातक हमले से पहले चीनी कंपनियों द्वारा ईरान को सेटेलाइट इंटेलिजेंस (खुफिया जानकारी) उपलब्ध कराने की खबरें आई थीं। इससे पहले, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान को चीन से सेटेलाइट मदद मिलने की बात कही थी। अधिकारियों ने इस खुफिया जानकारी को अब तक का सबसे स्पष्ट सुबूत बताया जिसकी वजह से अमेरिकी सेना को घातक नुकसान उठाना पड़ा।

अधिकारियों ने यह जानकारी उपलब्ध कराने में शामिल चीनी कंपनियों की पहचान नहीं बताई और न ही यह आरोप लगाया कि चीन सरकार ने खुद इन सेटेलाइट तस्वीरों के ट्रांसफर का आदेश दिया था। हालांकि हमले के बाद भी ईरान को सेटेलाइट तस्वीरें मिल रही थीं। दोनों देशों के रिश्तों में एक और सबसे संवेदनशील मुद्दा ताइवान का है। चीन पहले ही अमेरिका को इस मुद्दे पर सीमा नहीं लांघने की चेतावनी दे चुका है।