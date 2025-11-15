Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप का नया दांव, अब बिल क्लिंटन और अन्य डेमोक्रेट्स के साथ एपस्टीन के संबंधों की जांच की मांग की

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:15 AM (IST)

    ष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह न्याय विभाग से जेफरीएपस्टीन के अमेरिकी बैंक जेपीमार्गन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित प्रमुख डेमोक्रेट्स के साथ कथित संबंधों की जांच करने के लिए कहेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन का इस बदनाम फाइनेंसर के साथ संबंध फिर से सुर्खियों में है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप ने बिल क्लिंटन और अन्य डेमोक्रेट्स के साथ एपस्टीन के संबंधों की जांच की मांग की (फोटो-रॉयटर)

    रॉयटर, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह न्याय विभाग से जेफरीएपस्टीन के अमेरिकी बैंक जेपीमार्गन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित प्रमुख डेमोक्रेट्स के साथ कथित संबंधों की जांच करने के लिए कहेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन का इस बदनाम फाइनेंसर के साथ संबंध फिर से सुर्खियों में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह अनुरोध कांग्रेस समिति द्वारा हजारों दस्तावेज जारी किए जाने के दो दिन बाद आया है, जिसमें दिवंगत दोषी यौन अपराधी के साथ ट्रंप के संबंधों के बारे में नए प्रश्न उठाए गए हैं।

    यह ट्रंप द्वारा संघीय कानून प्रवर्तन से उनके कथित राजनीतिक शत्रुओं पर कार्रवाई करने की मांगों की श्रृंखला में नवीनतम है। एपस्टीन कांड कई महीनों से ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से एक कांटा बना हुआ है।

    ट्रंप के कई समर्थकों का मानना है कि सरकार ने एपस्टीन के प्रभावशाली लोगों से संबंधों को छुपाया है और 2019 में मैनहट्टन जेल में हुई उनकी आत्महत्या से जुड़े विवरणों को भी छिपाया है।