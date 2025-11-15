ट्रंप का नया दांव, अब बिल क्लिंटन और अन्य डेमोक्रेट्स के साथ एपस्टीन के संबंधों की जांच की मांग की

रॉयटर, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह न्याय विभाग से जेफरीएपस्टीन के अमेरिकी बैंक जेपीमार्गन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित प्रमुख डेमोक्रेट्स के साथ कथित संबंधों की जांच करने के लिए कहेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन का इस बदनाम फाइनेंसर के साथ संबंध फिर से सुर्खियों में है।

यह अनुरोध कांग्रेस समिति द्वारा हजारों दस्तावेज जारी किए जाने के दो दिन बाद आया है, जिसमें दिवंगत दोषी यौन अपराधी के साथ ट्रंप के संबंधों के बारे में नए प्रश्न उठाए गए हैं।

यह ट्रंप द्वारा संघीय कानून प्रवर्तन से उनके कथित राजनीतिक शत्रुओं पर कार्रवाई करने की मांगों की श्रृंखला में नवीनतम है। एपस्टीन कांड कई महीनों से ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से एक कांटा बना हुआ है।

ट्रंप के कई समर्थकों का मानना है कि सरकार ने एपस्टीन के प्रभावशाली लोगों से संबंधों को छुपाया है और 2019 में मैनहट्टन जेल में हुई उनकी आत्महत्या से जुड़े विवरणों को भी छिपाया है।