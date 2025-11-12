Language
    'आपकी कितनी पत्नियां हैं?', जब व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से पूछा ये क्या हुआ? देखें Video

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:22 PM (IST)

    व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से उनकी पत्नियों की संख्या के बारे में सवाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरीयाई राष्ट्रपति अहमद अस-शरा। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरीयाई राष्ट्रपति अहमद अस-शरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। यह एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था।

    अल-कायदा का पूर्व कमांडर अल-शरा, जिसे कभी वाशिंगटन ने आतंकवादी घोषित किया था और जिस पर 1 करोड़ डॉलर का अमेरिकी इनाम रखा गया था, ट्रंप के साथ खड़े था। यह 1946 में फ्रांस से सीरिया की आजादी के बाद किसी सीरियाई नेता की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

    यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंधों पर लगी रोक को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।

    जब ट्रंप ने पूछा- 'कितनी पत्नियां हैं'

    ट्रंप और अल-शरा की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच हल्की-फुल्की बातचीत को कैमरे में कैद किया गया है। ट्रंप अल-शरा को इत्र की एक शीशी देते हुए, उस पर छिड़कते हुए और कहते हुए दिखाई देते हैं, "यह सबसे अच्छी खुशबू है... और दूसरी आपकी पत्नी के लिए है।" फिर मजाकिया अंदाज में वे पूछते हैं, 'कितनी पत्नियां हैं?'

    जब अल-शरा जवाब देते हैं, "एक," तो हंसी शुरू हो जाती है। ट्रंप मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'पता नहीं क्या!'

     

    अल-शरा ने ट्रंप को गिफ्ट की सीरियाई कलाकृतियां

    अल-शरा ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को प्राचीन सीरियाई कलाकृतियों की प्रतिकृतियां भेंट कीं, जिनमें उन्होंने "इतिहास की पहली वर्णमाला, इतिहास की पहली डाक टिकट, पहला संगीतमय स्वर और पहला सीमा शुल्क" जैसी चीजे गिफ्ट कीं।

    अल-शरा के इतिहास को स्वीकार करते हुए, ट्रंप ने कहा, "हम सभी का अतीत कष्टमय रहा है, लेकिन उनका भी अतीत कष्टमय रहा है। और मुझे लगता है, सच कहूं तो, अगर आपका अतीत कष्टमय नहीं होता, तो आपके पास कोई मौका नहीं होता।"

