'आपकी कितनी पत्नियां हैं?', जब व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से पूछा ये क्या हुआ? देखें Video

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरीयाई राष्ट्रपति अहमद अस-शरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। यह एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अल-कायदा का पूर्व कमांडर अल-शरा, जिसे कभी वाशिंगटन ने आतंकवादी घोषित किया था और जिस पर 1 करोड़ डॉलर का अमेरिकी इनाम रखा गया था, ट्रंप के साथ खड़े था। यह 1946 में फ्रांस से सीरिया की आजादी के बाद किसी सीरियाई नेता की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंधों पर लगी रोक को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। जब ट्रंप ने पूछा- 'कितनी पत्नियां हैं' ट्रंप और अल-शरा की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच हल्की-फुल्की बातचीत को कैमरे में कैद किया गया है। ट्रंप अल-शरा को इत्र की एक शीशी देते हुए, उस पर छिड़कते हुए और कहते हुए दिखाई देते हैं, "यह सबसे अच्छी खुशबू है... और दूसरी आपकी पत्नी के लिए है।" फिर मजाकिया अंदाज में वे पूछते हैं, 'कितनी पत्नियां हैं?'