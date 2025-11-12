'आपकी कितनी पत्नियां हैं?', जब व्हाइट हाउस में ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से पूछा ये क्या हुआ? देखें Video
व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति से उनकी पत्नियों की संख्या के बारे में सवाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सीरीयाई राष्ट्रपति अहमद अस-शरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। यह एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था।
अल-कायदा का पूर्व कमांडर अल-शरा, जिसे कभी वाशिंगटन ने आतंकवादी घोषित किया था और जिस पर 1 करोड़ डॉलर का अमेरिकी इनाम रखा गया था, ट्रंप के साथ खड़े था। यह 1946 में फ्रांस से सीरिया की आजादी के बाद किसी सीरियाई नेता की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा थी।
यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंधों पर लगी रोक को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है।
जब ट्रंप ने पूछा- 'कितनी पत्नियां हैं'
ट्रंप और अल-शरा की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच हल्की-फुल्की बातचीत को कैमरे में कैद किया गया है। ट्रंप अल-शरा को इत्र की एक शीशी देते हुए, उस पर छिड़कते हुए और कहते हुए दिखाई देते हैं, "यह सबसे अच्छी खुशबू है... और दूसरी आपकी पत्नी के लिए है।" फिर मजाकिया अंदाज में वे पूछते हैं, 'कितनी पत्नियां हैं?'
जब अल-शरा जवाब देते हैं, "एक," तो हंसी शुरू हो जाती है। ट्रंप मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'पता नहीं क्या!'
‘How many wives? One?’ Trump asks Syria’s new leader in White House — video— RT (@RT_com) November 12, 2025
Trump gifted Al-Shaar perfume and went on to SPRAY him with it
‘This is the best fragrance! And the other one is for your wife’
Al-Sharaa assured Trump he only has one wife. Vibe check passed, too pic.twitter.com/SAjO6Vc8GH
अल-शरा ने ट्रंप को गिफ्ट की सीरियाई कलाकृतियां
अल-शरा ने बताया कि उन्होंने ट्रंप को प्राचीन सीरियाई कलाकृतियों की प्रतिकृतियां भेंट कीं, जिनमें उन्होंने "इतिहास की पहली वर्णमाला, इतिहास की पहली डाक टिकट, पहला संगीतमय स्वर और पहला सीमा शुल्क" जैसी चीजे गिफ्ट कीं।
अल-शरा के इतिहास को स्वीकार करते हुए, ट्रंप ने कहा, "हम सभी का अतीत कष्टमय रहा है, लेकिन उनका भी अतीत कष्टमय रहा है। और मुझे लगता है, सच कहूं तो, अगर आपका अतीत कष्टमय नहीं होता, तो आपके पास कोई मौका नहीं होता।"
