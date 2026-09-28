क्या अमेरिका से हथियार खरीदेगा चीन? चिनफिंग को ट्रंप ने दिया ऑफर, अमेरिकी राजदूत ने ही कर दिया खुलासा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन । चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड परड्यू ने एक साक्षात्कार में रविवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से पूछा था कि क्या वह अमेरिकी हथियार खरीदना चाहेंगे।

पिछले हफ्ते शी की वाशिंगटन यात्रा के बारे में बात करते हुए परड्यू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा कहते हैं, 'हम दुनिया भर में दूसरे लोगों को हथियार बेचते हैं।'

ट्रंप ने असल में शी चिनफिंग से पूछा था कि क्या वह कुछ हथियार खरीदना चाहेंगे। परड्यू ने इस बारे में और जानकारी नहीं दी और न ही शी चिनफिंग का जवाब बताया।

यह बात मानना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को हथियार बेचने की पेशकश की थी, असाधारण है। कारण यह है कि ज्यादातर अमेरिकी सांसद चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, जो महाशक्ति के तौर पर अमेरिका को असल चुनौती देने वाला एकमात्र देश है।