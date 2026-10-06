अमेरिका: ट्रंप ने फोर्ट हुड गोलीबारी के दोषी निदाल हसन की मौत की सजा को दी मंजूरी, हमले में मारे गए थे 13 लोग

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2009 में टेक्सास के फोर्ट हुड में गोलीबारी करने वाले मेजर निदाल मलिक हसन को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा देने की मंजूरी दे दी।

सेना ने 1961 के बाद से मौत की सजा पर अमल नहीं किया है। पेंटागन के प्रवक्ता शान पार्नेल ने कहा कि आर्मी सेक्रेटरी सजा देने का समय और जगह तय करेंगे। आखिरकार हसन के लिए फैसले का दिन आ गया है।

आर्मी साइकियाट्रिस्ट हसन एक मेडिकल बिल्डिंग में गया, जहां सैनिक अपना चेकअप करवा रहे थे। उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में 13 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हुए। ट्रंप की मंजूरी के बाद सजा पर अमल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन आर्मी लायर मैगजीन में मई में छपे एक लेख के अनुसार, हसन सिविलियन फेडरल कोर्ट सिस्टम में हेबियस कार्पस की अपील करके इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं और यह रोक कई सालों तक चल सकती है।