ट्रंप 2.0 में धड़ाधड़ माफी: लॉबिस्टों को 8-8 करोड़ देकर कई आरोपी हुए रिहा
ट्रंप 2.0 में माफी का दौर जारी है, जिसके तहत कई आरोपियों को लॉबिस्टों को मोटी रकम देकर रिहा करवाया गया है। इस प्रक्रिया में 8-8 करोड़ रुपये तक की रिश् ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लोगों को थोक के भाव में माफी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने आरोपियों को माफी देने की मशीन लगा रखी है, जिसमें से धड़धड़ माफी निकल रही है।
इस माफी का सबसे प्रमुख उदाहरण 6 जनवरी 2020 को हुए कैपिटल हिल दंगों के 1,500 आरोपियों को माफी का है, सभी पर संसद पर हमले जैसे गंभीर आरोप थे, जिन्हें ट्रंप ने माफी दे दी।
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई ऐसे लॉबिस्ट सक्रिय हैं, जो करोड़ों की फीस लेकर व्हाइट हाउस या ट्रंप के करीबी होने का दावा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नर्सिंग होम के मालिक जोसेफ श्वार्ट्ज पर बुजुर्गों से धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। उन्होंने लॉबिस्टों को करीब 8 करोड़ दिए और जिसके बाद उन्हें माफी मिल गई।
ये कोई इकलौता मामला नहीं है, जब किसी आरोपी को माफी दी गई हो। बिनांस के सह-संस्थापक चांगपेंग झाओ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, उन्होंने लॉबिस्टों के जरिए 'एग्जीक्यूटिव रिलीफ' की कोशिश की और उन्हें माफी मिल गई।
निकोला मोटर्स के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप था, उन्होंनें ट्रंप समर्थक समूहों को 8.3 करोड़ रुपए दान दिया और उन्हें माफी मिली।
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड पर अरबों डॉलर के फंड की धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के साथ 25 साल की जेल थी, वे भी लॉबिस्टों के समर्थन के लिए एक्टिव रहे और उन्हें माफी मिली।
होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ओरलैंडो हर्नांडेज पर अमेरिका में 400 टन कोकीन तस्करी में मदद के आरोप थे, उन्हें भी माफी दे दी गई।
