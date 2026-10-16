शिकागो में मंदिर पर हमले की साजिश में पकड़े गए ट्रांस अमेरिकी को जेल में लगेंगे हार्मोन इंजेक्शन, कोर्ट का आदेश

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। यूनाइटेड स्टेट्स में शिकागो के पास एक हिंदू मंदिर में नस्लवादी गोलीबारी की साजिश रचने के आरोपी 19 वर्षीय ट्रांसजेंडर किशोर को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर जानकारी सामने आई है कि इस युवा को जेल में भी जेंडर-ट्रांजिशन (लिंग परिवर्तन) के लिए हार्मोन इंजेक्शन मिलते रहेंगे।

इलिनोइस के पैलेटाइन के रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस बुधवार को अदालत में पेश हुए, जहां जज ने उनके मेडिकल इलाज के बारे में भी बात की। कोर्ट ने एलेक्जेंको ड्रोस बिना जमानत के जेल में रखने का आदेश दिया है।

जेल में जारी रहेगा पैपोराकिस का इलाज एनबीसी शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक, एलेक्जेंड्रोस को हार्मोन इंजेक्शन के अलावा अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD), डिप्रेशन और एंग्जायटी (चिंता) का इलाज भी दिया जा रहा है। यह फैसला पैपोराकिस की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद आया है। इस ट्रांसजेंडर व्यक्ति पर शिकागो के उपनगर ऑरोरा में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। अभियोजकों का कहना है कि एलेक्जेंड्रोस ने अपने सहकर्मियों से कहा था कि वे भारतीयों को मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते और खुद को 'श्वेत वर्चस्ववादी' बताया था। हिंदू मंदिर पर हमला करने की योजना एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। ये टैको बेल में कैशियर के तौर पर काम करता था। उसके एक सहकर्मी ने पुलिस को कुछ संदिग्ध बातचीत के बारे में जानकारी दी थी।