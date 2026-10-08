सत्या नडेला, एलन मस्क समेत टॉप टेक सीईओ को मिलेगा अमेरिकी विज्ञान पदक, ट्रंप करेंगे सम्मानित

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुरुवार को कई प्रमुख टेक सीईओ को देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग और एएमडी की प्रमुख लिसा सु शामिल हैं।

व्हाइट हाउस के अनुसार, साइंस: ए न्यू गोल्डन एज शिखर सम्मेलन में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। माइकल डेल और सत्या नडेला को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिलेगा, जबकि अन्य को नेशनल मेडल ऑफ साइंस प्रदान किया जाएगा। व्हाइट हाउस प्रवक्ता लिज़ हस्टन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इन अद्भुत नेताओं के योगदान के लिए आभारी है। ये प्राप्तकर्ता सुनिश्चित कर रहे हैं कि अमेरिका नवाचार में दुनिया का नेतृत्व करता रहे।

एलन मस्क ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं। वे 2024 के राष्ट्रपति अभियान के सबसे बड़े दानदाता भी थे। हाल ही में वे ट्रंप की सरकार में लागत कटौती विभाग से जुड़े विवाद के बाद फिर से अच्छे संबंधों में लौटे हैं। मस्क और हुआंग पिछले महीने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में दिए गए स्टेट डिनर में भी शामिल हुए थे।