अमेरिकी पोस्टल सर्विस ने दिवाली पर जारी किया डाक टिकट, रंगोली भी बनाई

डिजिटल डेस्क, वॉशिंगटन। अमेरिकी डाक सेवा ने दिवाली के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। इसपर ह्यूस्टन में रहने वाली कलाकार संगीता भूताडा द्वारा बनाई गई एक बेहद सुंदर रंगोली का डिजाइन है।

बुधवार शाम को यहां भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, अमेरिकी डाक सेवा की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिबानी गंभीर और संगीता भूताडा ने इस डाक टिकट का अनावरण किया।

रंगोली भी बनाई

अमेरिकी डाक सेवा ने रंगोली को एक जीवंत कलाकृति बताया। इसे पारंपरिक रूप से रंगीन चावल के पाउडर, चाक और फूलों की पंखुड़ियों जैसी चीजों से बनाया जाता है और माना जाता है कि इससे सौभाग्य आता है।