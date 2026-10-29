ट्रंप सरकार की बढ़ीं मुश्किलें: ईरान युद्ध पर अब तक 47 अरब डॉलर खर्च, अमेरिकी खजाने पर भारी दबाव

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। ईरान युद्ध में अमेरिका का खर्च बढ़ गया है। गत फरवरी में शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक 47 अरब डॉलर खर्च किए हैं।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने पिछले सप्ताह संसद को यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि 16 अक्टूबर तक ईरान युद्ध का खर्च बढ़कर 47.1 अरब डॉलर हो गया था।

कुल खर्च का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा बम, मिसाइलों और अन्य हथियारों पर खर्च हुआ। यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप फिलहाल कोई बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने से परहेज किया है।