Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेरिका ने वीजा के लिए 15 हजार डॉलर के बॉन्ड से जुड़ी सूची बढ़ाई, जोड़े गए इन देशों के नाम

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:50 AM (IST)

    ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में प्रवेश के लिए 15,000 डॉलर के बॉन्ड की आवश्यकता वाली देशों की सूची में सात और देशों को जोड़ा है, जिससे कुल संख्या 13 हो गई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने उन देशों की सूची में सात और देश जोड़ दिए हैं, जिनके पासपोर्ट धारक नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करने के लिए 15 हजार डालर तक के बांड भरना आवश्यक किया गया है।

    सूची में जिन नए देशों को शामिल किया गया है, उनमें पांच अफ्रीकी हैं। अब इस सूची में कुल 13 देश हो गए हैं, जिनमें से केवल दो अफ्रीका से बाहर के हैं। इन देशों के लोगों के लिए अमेरिकी वीजा पाना बेहद कठिन हो गया है।

    पिछले सप्ताह इन देशों को किया था शामिल

    अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले सप्ताह सूची में भूटान, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, गिनी, गिनी-बिसाऊ, नामीबिया और तुर्कमेनिस्तान को शामिल किया। इसे एक जनवरी से प्रभावी किया गया है।

    वीजा नियमों को सख्त कर रहे ट्रंप

    ट्रंप प्रशासन का अमेरिका में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अंकुश लगाने की दिशा में यह ताजा कदम है। वे देश में सभी देशों के नागरिको के प्रवेश को लेकर विभिन्न वीजा संबंधित नियमों को लगातार सख्त कर रहे हैं।

    प्रशासन ने वीजा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार देने के अलावा अपने और परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही अपने इंटरनेट मीडिया के बारे पूर्ण विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।

    यह भी पढ़ें: तेल कीमतों में बड़ी गिरावट संभव, वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप ने तैयार किया है ये प्लान