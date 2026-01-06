अमेरिका ने वीजा के लिए 15 हजार डॉलर के बॉन्ड से जुड़ी सूची बढ़ाई, जोड़े गए इन देशों के नाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने उन देशों की सूची में सात और देश जोड़ दिए हैं, जिनके पासपोर्ट धारक नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करने के लिए 15 हजार डालर तक के बांड भरना आवश्यक किया गया है।

सूची में जिन नए देशों को शामिल किया गया है, उनमें पांच अफ्रीकी हैं। अब इस सूची में कुल 13 देश हो गए हैं, जिनमें से केवल दो अफ्रीका से बाहर के हैं। इन देशों के लोगों के लिए अमेरिकी वीजा पाना बेहद कठिन हो गया है।