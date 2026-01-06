अमेरिका ने वीजा के लिए 15 हजार डॉलर के बॉन्ड से जुड़ी सूची बढ़ाई, जोड़े गए इन देशों के नाम
ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में प्रवेश के लिए 15,000 डॉलर के बॉन्ड की आवश्यकता वाली देशों की सूची में सात और देशों को जोड़ा है, जिससे कुल संख्या 13 हो गई ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने उन देशों की सूची में सात और देश जोड़ दिए हैं, जिनके पासपोर्ट धारक नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करने के लिए 15 हजार डालर तक के बांड भरना आवश्यक किया गया है।
सूची में जिन नए देशों को शामिल किया गया है, उनमें पांच अफ्रीकी हैं। अब इस सूची में कुल 13 देश हो गए हैं, जिनमें से केवल दो अफ्रीका से बाहर के हैं। इन देशों के लोगों के लिए अमेरिकी वीजा पाना बेहद कठिन हो गया है।
पिछले सप्ताह इन देशों को किया था शामिल
अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले सप्ताह सूची में भूटान, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, गिनी, गिनी-बिसाऊ, नामीबिया और तुर्कमेनिस्तान को शामिल किया। इसे एक जनवरी से प्रभावी किया गया है।
वीजा नियमों को सख्त कर रहे ट्रंप
ट्रंप प्रशासन का अमेरिका में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अंकुश लगाने की दिशा में यह ताजा कदम है। वे देश में सभी देशों के नागरिको के प्रवेश को लेकर विभिन्न वीजा संबंधित नियमों को लगातार सख्त कर रहे हैं।
प्रशासन ने वीजा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार देने के अलावा अपने और परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही अपने इंटरनेट मीडिया के बारे पूर्ण विवरण देना अनिवार्य कर दिया है।
