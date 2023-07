उड़नतश्तरियों को पकड़ने की बात दशकों से छुपा रही अमेरिकी सरकार, वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने खोला राज

वायु सेना के एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने बुधवार को कांग्रेस में गवाही दी कि अमेरिका दशकों से उड़नतश्तरियों (यूएफओ) को पकड़ने की बात छुपा रहा है। हालांकि पेंटागन ने उनके दावों का खंडन किया है। हाउस ओवरसाइट उपसमिति के समक्ष सेवानिवृत्त मेजर डेविड ग्रुश ने कहा कि अज्ञात हवाई घटनाएं जो यूएफओ के बजाय अमेरिकी सरकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला आधिकारिक शब्द है।

उड़नतश्तरियों को पकड़ने की बात दशकों से छुपा रही अमेरिकी सरकार।

