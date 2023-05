अमेरिका और कनाडा के लोगों ने भी देखी 'द केरल स्टोरी', 200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई फिल्म

वाशिंगटन, पीटीआई। The Kerala Story released in US and Canada: विवादों में फंसी फिल्म 'केरल स्टोरी' शुक्रवार को अमेरिका और कनाडा में 200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज हुई। इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा कि फिल्म एक मिशन है, जो सिनेमा की रचनात्मक सीमाओं से परे है।

''केरल स्टोरी एक मिशन है''

सेन ने एक वर्चुअल प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान भारतीय अमेरिकी पत्रकारों के एक समूह को बताया, "देश केरल राज्य में लंबे समय से मौजूद मुद्दे से इनकार कर रहा था। केरल स्टोरी एक मिशन है जो सिनेमा की रचनात्मक सीमाओं से परे है, यह एक आंदोलन है, जो दुनिया भर के लोगों तक पहुंचना चाहिए और जागरूकता बढ़ाना चाहिए।"

फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने कहा, "फिल्म का विषय जनता से छिपा हुआ था और बताया जाना चाहिए था। हमने दुनिया भर में विचार-विमर्श शुरू करने के लिए फिल्म बनाई।" फिल्म तीन लड़कियों की कहानी बताती है जो इस्लाम में परिवर्तित हो गईं और आईएसआईएस में शामिल हो गईं।

''फिल्म को शुरुआत में कोई समर्थन नहीं मिला''

शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा, "यह एक बहुत ही बोल्ड, ईमानदार और सच्ची फिल्म है, जिसे शुरुआत में कोई समर्थन नहीं मिला। आज केवल 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के साथ दुनिया भर में रिलीज होने की स्थिति में है।"

फिल्म के टीजर को लेकर आलोचना

फिल्म, जिसे भाजपा सहित हिंदू दक्षिणपंथियों द्वारा मुखर रूप से समर्थन दिया गया है, का तमिलनाडु के सिनेमाघरों द्वारा बहिष्कार किया गया है। मूल रूप से एक टीजर में केरल की 32 हजार लड़कियों के आईएसआईएस में शामिल होने के लिए राज्य से भागने का दावा करने को लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना की।

फिल्म के निर्माताओं को पहले केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट सहित अपने प्रचार अभियान से टीज़र को हटाने का आदेश दिया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिल्म की प्रमुख महिला कलाकार अदा शर्मा ने कहानी और विषय दोनों के महत्व पर अपनी राय दी। उन्होंने समाज में इस तरह की अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।