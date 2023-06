Heatwaves In USA: अमेरिका में गर्मी से बुरा हाल, 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान; घर में रहने की चेतावनी जारी

अमेरिका वर्तनाम में भीषण गर्मी का शिकार है। देश में खतरनाक और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहर ने मंगलवार को अमेरिका के दक्षिणी हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया जिससे कई सड़कें बंद हो गई और लोगों को वातानुकूलित आश्रयों में जाना पड़ा। देश में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अमेरिका में गर्मी से बुरा हाल, 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। फाइल फोटो।

वाशिंगटन, एएफपी। अमेरिका वर्तनाम में भीषण गर्मी का शिकार है। देश में खतरनाक और लंबे समय तक चलने वाली गर्मी की लहर ने मंगलवार को अमेरिका के दक्षिणी हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई सड़कें बंद हो गई और लोगों को वातानुकूलित आश्रयों में जाना पड़ा। नेशनल वेदर सर्विस ने जारी की चेतावनी देश में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल वेदर सर्विस (NWS) ने दक्षिण-पश्चिम में एरिजोना से लेकर दक्षिण-पूर्व में अलबामा तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया कि देश में भीषण गर्मी के कारण दक्षिण और मध्य टेक्सास एवं निचली मिसिसिपी घाटी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। डाक कर्मचारी की हुई मौत नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से बहुत सारे तरल पदार्थ पीने और सभी को घर के अंदर रहने का आग्रह किया। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण अमेरिका के प्रमुख शहरों में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। मालूम हो कि पिछले सप्ताह भीषण गर्मी के कारण एक 66 वर्षीय डाक कर्मचारी की मौत हो गई थी। उस दौरान वह मेल वितरित कर रहा था। न्यूयार्क में एक की मौत अमेरिकी प्रशासन ने सार्वजनिक सेवा देने वाली बसों में एयरकंडीशनर चलाने के लिए कहा है। लोगों को हल्के कपड़े पहनने, ज्यादा पानी पीने, कम समय तक घर से बाहर रहने, बुजुर्ग लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने और पालतू जानवरों के साथ भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। न्यूयार्क सिटी प्रशासन ने रविवार को गर्मी से एक व्यक्ति के मरने की पुष्टि की है। यहां पर तापमान रिकार्ड 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की आशंका है।

Edited By: Sonu Gupta