किशोरों ने डोरबेल बजाकर किया परेशान, गुस्से में भारतीय मूल के शख्स ने कर दी तीन की हत्या; उम्रकैद की हुई सजा

छह किशोर टोयोटा प्रियस कार में थे जिसे चंद्रा ने अपने वाहन से टक्कर मारकर सड़क से नीचे उतार दिया जिसके परिणामस्वरूप कार सड़क के पूर्व की ओर एक पेड़ से टकरा गई। चंद्रा घटना की सूचना दिए बिना दुर्घटनास्थल से घर लौट आया। डेनियल हॉकिन्स जैकब इवास्कु और ड्रेक रुइज सभी की उम्र 16 वर्ष थी जिनकी मौत हो गई थी।

दोषी व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी कार से एक वाहन में टक्कर मार दी थी-

Your browser does not support the audio element.

HighLights दोषी व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी कार से एक वाहन में मार दी थी टक्कर अनुराग चंद्र को अप्रैल में हत्या के तीन मामलों सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था

न्यूयार्क, पीटीआई। भारतीय मूल के 45 वर्षीय एक व्यक्ति को 2020 में अपनी कार से एक वाहन को टक्कर मारने के मामले में दोषी करार दिया गया है। पैरोल की संभावना के बिना व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 16 वर्ष के तीन किशोरों की मौत आपको बता दें कि दोषी व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी कार से एक वाहन में टक्कर मार दी थी, जिससे 16 वर्ष के तीन किशोरों की मौत हो गई थी। वहीं, तीन अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन किशोरों ने 2020 में उसका 'डोरबेल' बजाकर उसे परेशान किया था। कैलिफोर्निया के अनुराग चंद्र को अप्रैल में हत्या के तीन मामलों सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। जिला अटॉर्नी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया जिला अटॉर्नी कार्यालय की 14 जुलाई की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच से पता चला कि चंद्रा ने जानबूझकर अपनी कार किशोरों के वाहन से टकरा दी थी। यह घातक दुर्घटना 19 जनवरी, 2020 की रात टेमेस्कल कैन्यन रोड पर हुई। छह किशोर कार में थे सवार छह किशोर टोयोटा प्रियस कार में थे, जिसे चंद्रा ने अपने वाहन से टक्कर मारकर सड़क से नीचे उतार दिया, जिसके परिणामस्वरूप कार सड़क के पूर्व की ओर एक पेड़ से टकरा गई। चंद्रा घटना की सूचना दिए बिना दुर्घटनास्थल से घर लौट आया। डेनियल हॉकिन्स, जैकब इवास्कु और ड्रेक रुइज सभी की उम्र 16 वर्ष थी; जिनकी मौत हो गई थी, जबकि वाहन का 18 वर्षीय चालक और साथ ही 13 और 14 साल के दो अन्य लड़के घायल हो गए थे।

Edited By: Ashisha Singh Rajput