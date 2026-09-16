अमेरिका: नाव पलटने के बाद 62 घंटे तक समुद्र में फंसा रहा 15 वर्षीय किशोर, भाइयों की लाश भी थामे रखी

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। 15 साल का डेरेक पार्कर अघनांगा अलास्का के तट पर अपने भाई के साथ ट्रिप पर गया था। इस ट्रिप के दौरान वह समुद्र में लगभग तीन दिन तक जिंदा रहा।

लेकिन उसकी ये ट्रिप तब दर्दनाक हादसे में बदल गई जब 5 सितंबर को उनकी मछली पकडने वाली नाव पलट गई और उसके साथ गए उसके भाई की हादसे में मौत हो गई। डेरेक के परिवार के सदस्यों ने इस पूरी घटनी से जुड़ी कई दिल दहला देने वाली बातें बताई।

डेरेक की जिंदगी के दर्दनाक 62 घंटे एक न्यूज रिलीज में कोस्ट गार्ड ने कहा, 'उन्हें 7 सितंबर की सुबह पलटी हुई नाव मिली और उन्होंने सर्वाइवल इक्विपमेंट गिराए। इसके बाद पास के एक जहाज ने डेरेक को बचाया, डेरेक को जिस समय बचाया गया उस समय वो हाइपोथर्मिया से पीड़ित था। इस दौरान दो लोगों के शव भी बरामद किए।'

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कोस्ट गार्ड ने हादसे से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया, 'डेरेक को बेरिंग सागर में सेंट लॉरेंस द्वीप से लगभग 4 मील पहले पलटी नाव से बचाया गया। वह प्रशांत महासागर के बर्फीले पानी में 62 घंटों तक जिंदा रहने में कामयाब रहा।

जिंदगी-मौत के बीच भी नहीं छोड़ा भाई का साथ डेरेक के परिवार की एक सदस्य कोलीन वॉकर ने GOFOUNDME पेज पर घटना की जानकारी देते हुए लिखा, 'मेरा भतीजा और उसका एक साथी बोरिंग सागर में गुजर गए, जबकि मेरा दूसरा भतीजा जिंदा मिला।

परिवार के दो लोगों को खोने का हमें दुख है। हालांकि मेरे दूसरे भतीजे डेरेक ने उनके डूबने के बाद काफी देर तक पकड़ा रखा। आखिरकार उन दोनों के शव मिल गए और उन्हें बाहर निकाल लिया गया। कैसे पानी में फंसे थे डेरेक और उसके भाई? एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरेक और उसके साथियों की नाव अचानक पलट गई, जिससे नाव में सवार सभी लोग बर्फीले समुद्र में गिर गए, शुरुआती पलों में वो लोग एक दूसरे के पास थे।

NBC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'शायद उनकी मछली पकड़ने वाली एक लाइन नाव के मोटर में उलझ गई होगी। उन्होंने उसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो लोग नाव पर बस बैठे ही थे कि मौसम खराब हो गया और नाव पलट गई।