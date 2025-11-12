अमेरिका में नाबालिग छात्रा के साथ संबंध बनाने वाले टीचर ने कबूला आरोप, सामने आया अश्लील वीडियो और मैसेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।अमेरिका के इंडियाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक टीचर पर छात्रा के साथ यौन संबंध का आरोप लगा है। टीचर पर आरोप है कि उसने एक 17 वर्षीय लड़की के साथ संबंध बनाए। जांच में पता चला कि टीचर ने छात्रा को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीचर लेमन ने आरोपों को स्वीकार कर लिया है और अब उसे गृह राज्य में वापस भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानून प्रवर्तन से बात करते समय, किशोरी ने कहा कि वह जनवरी से लेमन के साथ घूम रही थी, जब वे कोलोनियल क्रिश्चियन स्कूल में मिले थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका रिश्ता "सिर्फ दोस्तों के रूप में शुरू हुआ" जब तक कि वह और लेमन यौन चुटकुले बनाने और महिलाओं के प्रति आकर्षण पर चर्चा करने लगे।

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने इंडियाना में जांचकर्ताओं को बताया कि मार्च में अपने माता-पिता के घर पर एक साथ समय बिताते समय उसने और लेमन ने यौन शारीरिक संपर्क स्थापित किया था, जो उसके अनुसार तब और बढ़ गया जब वह नियमित रूप से यौन संबंध बनाने के लिए लेमन के अपार्टमेंट में जाने लगा।

क्या बोली पीड़िता की मां? पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी और लेमन का रिश्ता "तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था", आउटलेट के अनुसार, लेमन उसके लिए फूल लाती थी और कई बार घर आती थी। पीड़िता के पिता ने कहा कि लेमन के आने के बाद उनकी बेटी इंडियाना राज्य के सहमति आयु कानूनों के बारे में बात करने लगी थी। वहीं, अन्य गवाहों ने पुलिस को बताया कि उन्हें यह अजीब लगता था कि पीड़िता अक्सर लेमन से फोन पर और टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात करती थी।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि एक गवाह ने अधिकारियों को बताया कि पीड़िता अक्सर लेमन के अपार्टमेंट में आती थी, जब ऐसा माना जाता था कि वह किसी युवा समूह में है। पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने लेमन को अपने घर पर सोने की अनुमति दी थी, जबकि पिता ने कथित तौर पर कहा कि उनका मानना है कि उनकी बेटी और लेमन ने "सिर्फ़ चुंबन, आलिंगन और आलिंगन ही किया था,।

WXIN के अनुसार, उस व्यक्ति ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अधिकारियों को इस स्थिति के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह गलत हुआ तो लेमन के करियर को नुकसान पहुंचेगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं... जांच के दौरान पुलिस द्वारा प्राप्त किए गए पाठ संदेशों से पता चलता है कि लेमन ने 17 वर्षीय लड़की को संदेश भेजा था, "मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं बता नहीं कर सकता। मैं अपनी लड़की से प्यार करता हूं। एक अद्भुत रात और सुबह के लिए धन्यवाद," आउटलेट ने बताया कि अन्य कथित पाठ संदेशों में पीड़िता के साथ "बिस्तर पर लेटने" की चर्चा की गई थी।

आउटलेट ने बताया कि इंडियाना में कानून प्रवर्तन और वकील ने अगले सप्ताहों में संदेशों का आदान-प्रदान किया कि क्या लेमन बयान देंगे, लेकिन वकील ने कथित तौर पर केवल अस्पष्ट उत्तर दिए, जब तक कि लेमन ने अंततः बयान न देने का फैसला नहीं कर लिया।