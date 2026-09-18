सीरिया के पूर्व अधिकारी को अमेरिका में 60 साल की सजा, असद शासनकाल में कैदियों को दी थी यातना

डिजिटल डेस्क, लॉस एंजिल्स। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल में कैदियों को प्रताड़ित करने के दोषी पाए गए सीरियाई सेना के एक पूर्व अधिकारी को अमेरिका में 60 साल की सजा सुनाई गई है।

समीर ओसमान अलशेख को 60 साल की सजा

लॉस एंजिल्स के एक संघीय जज ने गुरुवार को समीर ओसमान अलशेख को यह सजा सुनाई। मार्च में एक जूरी ने उसे 2005 से 2008 के बीच सीरिया की कुख्यात अदरा जेल के इंचार्ज रहते हुए प्रताड़ना की साजिश रचने के एक मामले और प्रताड़ना के तीन मामलों में दोषी पाया था।