'अब तुम हमारे बीच नहीं हो', स्ट्रीमर कोमांचे के निधन पर उनकी दोस्त अरिगेमप्लेस ने लिखा भावुक विदाई संदेश

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। बीते दिनों मशहूर क्रिएटर और स्ट्रीमर कोमांचे का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 अक्टूबर को मैक्सिको के मोंटेरे में उनके किराए के घर में उनका शव मिला। उनके अचानक इस तरह चले जाने से उनके फैंस और दोस्तों को गहरा सदमा लगा है।

इस मुश्किल समय में उनकी करीबी दोस्त और मशहूर स्ट्रीमर अरिगेमप्लेस ने कोमांचे को एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले संदेश के साथ आखिरी विदाई दी है। अरिगेमप्लेस का इमोशनल विदाई मैसेज अरिगेमप्लेस ने 27 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक लंबा और भावुक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कोमांचे के साथ बिताए गए खुशनुमा पलों को याद किया और बताया कि वह उनके जीवन में कितने खास थे। दर्द बयां करते हुए उन्होंने लिखा कि कोमांचे, मुझे इस बात के दर्द के साथ जीना सिखाने के लिए किसी ने तैयार नहीं किया था कि अब तुम हमारे बीच नहीं हो।

निजी रिश्ते को लेकर की बातें अरिगेमप्लेस ने कहा कि बहुत से लोग कोमांचे को उस रूप में नहीं जानते थे जैसा वह निजी तौर पर जानती थीं। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि वह एक बेहतरीन इंसान थे, जो खुद परेशानियों में होने के बावजूद हमेशा दूसरों का समर्थन करते थे। अरिगेमप्लेस ने बताया कि मोंटेरे में उनके परिवार ने कोमांचे को अपने परिवार के एक सदस्य की तरह अपनाया था। समय के साथ वह उन्हें एक भाई मानने लगी थीं।

आखिरी मुलाकात का अफसोस पोस्ट में अरिगेमप्लेस ने अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए लिखा कि काश उन्हें पता होता कि वह दोनों की आखिरी मुलाकात है, तो वह उन्हें और कसकर गले लगातीं। अपने संदेश के आखिर में उन्होंने लिखा कि आत्मा को शांति मिले, मेरे कोमी। भगवान तुम्हें अपनी शरण में रखे। मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करती रहूंगी और तुम्हें याद करती रहूंगी।

वायरल हुआ कोमांचे का आखिरी पोस्ट अरिगेमप्लेस के इस संदेश से पहले कोमांचे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया आखिरी पोस्ट काफी वायरल हो गया था। 19 अक्टूबर को उन्होंने लिखा था कि दिन बीतने के साथ हालात और बेहतर नहीं हो रहे हैं। उनके निधन के बाद इस पोस्ट को 90 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद फैंस उनके पुराने बयानों को याद कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मानसिक सेहत और जीवन की मुश्किलों के बारे में बात की थी। अब जानिए कौन थे कोमांचे? गौरतलब है कि असली नाम कार्लोस मौरिसियो गोमेज वाले कोमांचे अपने मजेदार वीडियो, गेमिंग स्ट्रीम और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'स्क्विड गेम' से प्रेरित लोकप्रिय माइनक्राफ्ट इवेंट 'स्क्विड क्राफ्ट गेम्स' में अपने काम के लिए जाने जाते थे। स्पेनिश भाषी गेमिंग कम्युनिटी में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी।