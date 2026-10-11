अमेरिका फ्लोरिडा तट से टकराया इसायस तूफान, दो मरे; कई इलाकों में बाढ़ और बवंडर का खतरा
इसायस तूफान शनिवार तड़के अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराया। इस तूफान के कारण दो लोगों की मौत हो गई, ...और पढ़ें
HighLights
तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान
आठ लाख घरों की बिजली गुल, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा
रॉयटर, वाशिंगटन। इसायस तूफान शनिवार तड़के अमेरिका के फ्लोरिडा तट से टकराया। इस तूफान के कारण दो लोगों की मौत हो गई, जबकि फ्लोरिडा, अलबामा और जार्जिया में करीब आठ लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तट से टकराने के बाद इसायस कमजोर हो गया है, लेकिन कई इलाकों में तेज हवाओं, बाढ़ और बवंडर का खतरा बना हुआ है।
नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार, इसायस फ्लोरिडा के तट से श्रेणी-2 के तूफान के रूप में टकराया था। हालांकि, तट से टकराने के बाद इसकी हवा की रफ्तार तेजी से कम हुई और यह पोस्ट-ट्रापिकल चक्रवात में बदल गया।
इसके बावजूद अधिकारियों ने आगाह किया कि तूफान के कमजोर होने का मतलब यह नहीं है कि उससे जुड़े खतरे समाप्त हो गए हैं।तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली की लाइनें गिर गईं, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। अलबामा और फ्लोरिडा में पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हुई है।
अलबामा की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि ह्यूस्टन काउंटी में गिरे हुए पेड़ों और बिजली की तारों के कारण यात्रा करना खतरनाक हो गया है। क्षेत्र में बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है।
प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर जानकारी दी कि तूफान के प्रभाव को देखते हुए ह्यूस्टन काउंटी की सभी सड़कों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस बीच तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है।