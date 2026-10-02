अमेरिका की सबसे तेज अंतरिक्ष उड़ान, महज 8 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे 4 अंतरिक्षयात्री

डिजिटल डेस्क, केप केनावेरल। स्पेसएक्स के क्रू-13 मिशन के तहत चार अंतरिक्षयात्री गुरुवार को केवल आठ घंटे में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंच गए। यह अमेरिका की अब तक की सबसे तेज अंतरिक्ष उड़ान है।

स्पेसएक्स के मुताबिक, लांच के समय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थिति अनुकूल होने के कारण इतना तेज सफर संभव हुआ। अंतरिक्षयात्री छह महीने के मिशन के दौरान आईएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे।

अंतरिक्षयात्री यह पता लगाने के लिए शोध भी करेंगे कि अंतरिक्ष में रहने से मानव शरीर और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। मिशन की कमांडर जेसिका वाटकिंस हैं। भू-विज्ञानी वाटकिंस आर्बिट तक क्रू का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला हैं। वह पहले भी अंतरिक्ष स्टेशन पर रह चुकी हैं।