    Video: अमेरिका में तालाब में गिरने के बाद प्लेन क्रैश, दो लोगों की मौत

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    US Plane Crash: अटलांटिक महासागर में आए तूफान से प्रभावित जमैका जा रहा एक छोटा टर्बोप्रॉप प्लेन फ्लोरिडा के पास एक घर के पूल में क्रैश हो गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। यह प्लेन तूफान पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए जा रहा था। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें प्लेन को पूल में गिरते देखा जा सकता है।  

    अमेरिका में प्लेन क्रैश की तस्वीरें। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अटलांटिक महासागर में आए तूफान ने कैरिबियन द्वीप पर जमकर तबाही मचाई है। इसी बीच एक और बुरी खबर सामने आ रही है। तूफान से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने वाला प्लेन अचानक क्रैश हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

    यह एक छोटा टर्बोप्रॉप प्लेन था, जो अमेरिका से जमैका जा रहा था। फ्लोरिडा के पास प्लेन का संतुलन बीच हवा में बिगड़ गया और एक घर के पूल में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।

    कैसे हुई हादसा?

    कोरल स्प्रिंग्स में हुए इस हादसे पर बात करते हुए पुलिस ने सोमवार को हादसे में 2 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। हालांकि, पुलिस ने इसके आगे की कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है।

    कोरल स्प्रिंग्स पार्कलैंड अग्निशमन विभाग के उप प्रमुख माइक मोजर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही आपातकाल सेवा पहुंचाई गई। इस घटना में घर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूल के आसपास थोड़ा मलबा मिला है।

    इस घटना की सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्लेन को पूल में गिरते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के अनुसार,

    शुरुआत में किसी ने प्लेन को नहीं देखा। हम प्लेन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए पहुंचे तो पूल से आसपास मलबा देखा। जब पूल के अंदर लोगों को उतारा गया, तो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिला।

    तेज आवाज से सहमे लोग

    स्थानीय निवासी का कहना है, "प्लेन क्रैश के दौरान हमने बहुत तेज आवाज सुनी। बाहर निकलने पर हमने देखा कि हादसे का शिकार होने के बाद प्लेन पूल में गिर पड़ा था।"

    बता दें कि जमैका में चक्रवाती तूफान मेलिसा ने भारी तबाही मचाई है। इसके कारण 1,20,000 घर धराशायी हो गए, जिसमें 90 हजार से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं, 2000 के आसपास लोग अभी भी राहत कैंपों में मौजूद हैं।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)