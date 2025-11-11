Video: अमेरिका में तालाब में गिरने के बाद प्लेन क्रैश, दो लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अटलांटिक महासागर में आए तूफान ने कैरिबियन द्वीप पर जमकर तबाही मचाई है। इसी बीच एक और बुरी खबर सामने आ रही है। तूफान से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने वाला प्लेन अचानक क्रैश हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

यह एक छोटा टर्बोप्रॉप प्लेन था, जो अमेरिका से जमैका जा रहा था। फ्लोरिडा के पास प्लेन का संतुलन बीच हवा में बिगड़ गया और एक घर के पूल में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।

कैसे हुई हादसा? कोरल स्प्रिंग्स में हुए इस हादसे पर बात करते हुए पुलिस ने सोमवार को हादसे में 2 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। हालांकि, पुलिस ने इसके आगे की कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है।