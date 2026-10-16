अमेरिका के ओरेगन में प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी, 4 की मौत; हमलावर मारा गया

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के पश्चिमी राज्य ओरेगन के एक प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें कई लोग हताहत हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीन बच्चे और एक वयस्क समेत चार लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि कई लोग घायल हुए हैं और बच्चों में भी पीड़ित हैं।

बेंड पुलिस विभाग की प्रवक्ता शीला मिलर ने बताया कि स्थानीय समय दोपहर 1 बजे अधिकारियों को अलर्ट मिला। पुलिस करीब दो मिनट में मौके पर पहुंच गई। रेडियो पर सूचना मिली कि संदिग्ध घायल हो गया है।

कुछ ही पलों में हमलावर को गोली मारकर मार गिराया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर को किसने मारा, संभव है कि किसी बाईस्टैंडर ने यह कार्रवाई की हो।

सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल (किंडरगार्टन से पांचवीं कक्षा तक के छात्र) को लॉकडाउन में डाल दिया गया। बाद में छात्रों को बसों में दूसरी जगह ले जाया गया, जहां परिवारों से मुलाकात कराई गई।

बेंड-ला पाइन स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट स्टीवन कुक ने कहा कि हम इस संवेदनहीन त्रासदी से स्तब्ध और दिल टूटे हुए हैं। प्रभावित परिवारों और सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

पुलिस ने पुष्टि की कि कम से कम दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। उनकी स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। स्कूल पोर्टलैंड शहर से करीब 270 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है। अमेरिका में बंदूक हिंसा आम है। इस साल अब तक 360 से अधिक मास शूटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं।