भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ली शपथ, ट्रंप बोले- संबंधों को मजबूत करने में करेंगे मदद
भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियोगोर ने बुधवार को कार्यभार संभालते हुए आशावाद व्यक्त किया और इस अवसर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्डट्रंप का आभार व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में, गोर ने कहा कि भारत में नए अमेरिकी राजदूत बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं।
एएनआई, वाशिंगटन। भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कार्यभार संभालते हुए आशावाद व्यक्त किया और इस अवसर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया।
एक्स पर एक पोस्ट में, गोर ने कहा कि भारत में नए अमेरिकी राजदूत बनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं और आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उसका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
मंगलवार (स्थानीय समय) को गोर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, ट्रंप ने कहा कि वह गोर को नई दिल्ली के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के शानदार संबंधों को और गहरा करने का दायित्व सौंप रहे हैं।
ट्रंप ने कहा कि मैं सर्जियो पर भरोसा करता हूं कि वह हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में से एक को मजबूत करने में मदद करेंगे, और वह है भारत गणराज्य के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करेंगे। यह एक बड़ी बात है।
आगे कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे बेहतरीन संबंध हैं और सर्जियो के कारण यह और भी मजबूत हो गया है क्योंकि उनके प्रधानमंत्री के साथ पहले से ही दोस्ताना संबंध हैं।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को बताया रणनीतिक सुरक्षा साझीदार
सर्जियो गोर की नियुक्ति के संबंध में ट्रंप ने कहा, वह नई दिल्ली में बहुत सफल होंगे और उन्होंने भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मध्य वर्ग है और यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा साझीदार है। यह सच में एक अद्भुत देश है। राजदूत के तौर पर सर्जियो हमारे देश के संबंधों को मजबूत करने, मुख्य अमेरिकी उद्योगों व प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा निर्यात बढ़ाने और हमारे सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए काम करेंगे। नए राजदूत को बधाई देते हुए ट्रंप ने कहा, ''भारत में राजदूत होना बहुत बड़ी बात है। सर्जियो, मुझे पता है आप बहुत बढि़या काम करोगे।''
क्वात्रा ने दी गोर को बधाई
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने मंगलवार को भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को शपथ ग्रहण पर बधाई दी और नई दिल्ली में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। सोमवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गोर को शपथ दिलाई। इसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्काट बेसेंट समेत ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगी शामिल हुए।
