ईरान से तेल व्यापार पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, मुंबई की 2 कंपनियों और 5 भारतीयों पर प्रतिबंध

पीटीआई, वाशिंगटन। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के साथ पेट्रोलियम उत्पादों का कारोबार करने के आरोप में मुंबई की दो कंपनियों और उनसे जुड़े पांच भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए।

अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में मदद करने के लिए एसएसपीएल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और समुद्र मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई की।

एसएसपीएल साल्यूशंस से जुड़े ध्वनि और निसर्ग वोरा तथा समुद्र मरीन सर्विसेज से जुड़े केतन कोचिकर, भूपेंद्रसिंह साहू और हरिश्याम हरिहरन चुंडाकट्टिल को भी अपनी-अपनी कंपनियों से संबंधित कोई भी लेन-देन करने से रोक दिया गया है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने कहा कि ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति वित्त विभाग की कार्रवाई से सुरक्षित नहीं है। भारतीय कंपनियों और नागरिकों के खिलाफ यह कदम 'ऑपरेशन इकोनमिक आउटकास्ट' के तहत ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई का हिस्सा है।