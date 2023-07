सीरिया में 24 घंटे में दूसरी बार रूसी विमानों ने रोका अमेरिकी ड्रोन का रास्ता, MQ-9 के सामने दागे फ्लेयर्स

अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिनकेविच ने बताया कि मॉस्को के सैन्य विमान ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन के साथ असुरक्षित और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि विमानों ने ड्रोन के सामने फ्लेयर्स दागे और खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। जिसकी वजह से सभी विमानों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

रूसी विमानों ने रोका अमेरिकी ड्रोन का रास्ता (फोटो: एपी)

वॉशिंगटन, एएफपी। रूस और अमेरिका के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार अमेरिकी ड्रोन का रास्ता रोका। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिनकेविच ने बताया कि मॉस्को के सैन्य विमान ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन के साथ असुरक्षित और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। ड्रोन के सामने दागे गए फ्लेयर्स उन्होंने बताया कि विमानों ने ड्रोन के सामने फ्लेयर्स दागे और खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। जिसकी वजह से सभी विमानों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। वहीं, एक दिन पहले एलेक्स ग्रिनकेविच ने बताया था कि रूसी लड़ाकू विमानों ने भी यूएस एमक्यू-9 के सामने फ्लेयर दागे, जबकि एक पायलट ने ड्रोन के सामने अपने विमान का आफ्टरबर्नर चालू कर दिया। बीते दिनों भी अमेरिका ने कहा था कि रूसी विमान उनके ड्रोन को परेशान कर रहे थे। काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था अमेरिकी ड्रोन उल्लेखनीय है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि एक रूसी लड़ाकू विमान ने काला सागर के ऊपर निगरानी कर रहे एक ड्रोन के प्रोपेलर के साथ छेड़खानी की। जिसकी वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, मॉस्को ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था।

Edited By: Anurag Gupta