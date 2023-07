कार दुर्घटना के शिकार हुए रॉन डेसेंटिस, गवर्नर के प्रवक्ता ने दी उनके स्वास्थ्य की जानकारी

रॉन डेसेंटिस के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि वो आज सुबह(मंगलवार) को टेनेसी के चाटानोगा में एक कार्यक्रम के लिए रवाना हुए थे। यात्रा करते समय गवर्नर एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। गनीमत है कि वह और उनकी टीम सुरक्षित हैं। 44 वर्षीय डेसेंटिस को साल 2024 अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन प्रतियोगिता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मुख्य चुनौतीकर्ता के रूप में माना जाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार रॉन डेसेंटिस की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

