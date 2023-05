Rahul Gandhi in US: राहुल गांधी के कार्यक्रम में लहराए गए खालिस्तानी झंडे, BJP बोली- अब भी जल रही नफरत की आग

सांता क्लारा (अमेरिका), एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई। बता दें कि जब राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने उनके कार्यक्रम में नारेबाजी शुरू कर दी। यहीं नहीं उन्होंने वहां खालिस्तानी झंडा भी फहराया।

दरअसल, राहुल गांधी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी वहां मौजूद दर्शकों में से कुछ लोगों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के संबंध में उनके और गांधी परिवार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि, नारेबाजी के जवाब में राहुल गांधी मुस्कुराए और कहा कि 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का स्वागत है।'

इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के नारे लगाए। राहुल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि हमें हर किसी से प्यार है। अगर कोई आकर कुछ कहना चाहे, तो हमें उनकी बात सुनने में खुशी होती है। राहुल ने आगे कहा कि हम नाराज नहीं होंगे, हम आक्रामक नहीं होंगे। हम इसे अच्छी तरह से सुनेंगे। वास्तव में हम उनसे प्रेम करेंगे क्योंकि यही हमारा स्वभाव है।

वहीं, बीजेपी नेता बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान 1984 के सिख नरसंहार को लेकर हंगामा किया, जो कांग्रेस द्वारा फैलाया गया था। ऐसी नफरत की आग लगाई थी, जो अब तक नहीं बुझी।

Rahul Gandhi heckled for the 1984 Sikh genocide (unleashed by the Congress), in America…



ऐसी नफ़रत की आग लगायी थी, जो अब तक नहीं बुझी। pic.twitter.com/ind5ZcIym8— Amit Malviya (@amitmalviya) May 31, 2023