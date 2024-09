PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री ने दुनिया को समझाया 'पुष्प' का मतलब, गिनाई 5 खूबियां

प्रधानमंत्री ने कहा,"आपको 'पुष्प' शब्द याद होगा जिसका अर्थ है फूल, मैं इसे इस प्रकार परिभाषित करता हूं: 'पी' का अर्थ है प्रगतिशील भारत, 'यू' का अर्थ है अजेय भारत, 'एस' का अर्थ है आध्यात्मिक भारत, 'एच' का अर्थ है मानवता प्रथम जिसके लिए भारत ने खुद को समर्पित किया है और 'पी' का अर्थ है समृद्ध भारत... 'पुष्प' या फूल की सभी पांच पंखुड़ियां जो विकसित भारत बनाएगी।"

#WATCH | In New York, PM Modi says, "You may remember this word 'Pushp' which means flower, I define it as 'P' for progressive Bharat, 'U' for unstoppable Bharat, 'S' for spiritual Bharat, 'H' for humanity first which India has dedicated itself to and 'P' for prosperous… pic.twitter.com/2YWEFG4mpv