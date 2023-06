बाजरा केक, मशरूम समेत पीएम मोदी को परोसे जाएंगे खास शाकाहारी भोजन, स्टेट डिनर का मेन्यू कार्ड आया सामने

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। पीएम नरेन्द्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिए जाने वाले राजकीय रात्रिभोज में शामिल व्यंजनों को मीडिया प्रीव्यू में पेश किया गया। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने पीएम मोदी के लिए आयोजित किए जाने वाले राजकीय रात्रिभोज के बारे में जानकारी दी।

स्टेट डिनर में होगा शाकाहारी भोजन

अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने बताया कि कल रात मेहमान साउथ लॉ के दूसरी तरफ एक पवेलियन में जाएंगे, जहां हर टेबल पर भारतीय ध्वज के रंग की तरह हरा और केसरी रंग के फूलों से सजा हुआ होगा। जिल बाइडेन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शाकाहारी हैं, इसलिए उनके लिए खासतौर पर शाकाहारी खाना तैयार किया गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीएम मोदी के सम्मान में दिए जाने वाले स्टेट डिनर को लेकर फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने मेन्यू तैयार करने के लिए शेफ नीना कर्टिस और व्हाइट हाउस के अन्य शेफ के साथ काम किया है।

स्टेट डिनर की गेस्ट शेफ नीना कर्टिस ने दी मेन्यू की जानकारी

स्टेट डिनर की गेस्ट शेफ नीना कर्टिस ने विशेष तौर पर तैयार किए गए मेन्यू की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने पीएम मोदी के सम्मान में आयोजित होने वाले राजकीय रात्रिभोज में बाजरा से जुड़े व्यंजनों को शामिल किया है।

मेन्यू में ये व्यंजन हैं शामिल

इसके अलावा राजकीय रात्रिभोज के मेन्यू में लेमन- योगर्ट सॉस, क्रिस्प्ड मिलेट केक, मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न कर्नेल सैलेड, कॉम्प्रेस्ड वाटरमेलन, टैंगी एवेकाडो सॉस और स्टफ्ड पोर्टोबेलो मशरूम जैसे व्यंजन शामिल हैं। बता दें कि स्टेट डिनर के बाद ग्रैमी अवॉर्ड विनर जोशुआ बेल परफॉर्मेंस देंगे।