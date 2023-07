PM Modi In France: बैस्टिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी, भारतीय सेनाओं की टुकड़ी भी होंगी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस के लिए रवाना हुए हैं। यहां पर वह 14 जुलाई को देश के राष्ट्रीय दिवस यानी बैस्टिल दिवस परेड में शामिल होंगे।

इस परेड में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस परेड में वायु सेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी इसमें भाग लेंगी। गौरतलब है कि बैस्टिल दिवस का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है।

पीएम मोदी ने फ्रांस पहुंचने के बाद एलिसी पैलेस रात्रिभोज के लिए पहुंचे, जिसकी मेजबानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की।

I thank President @EmmanuelMacron and Mrs. Macron for hosting me at the Élysée Palace this evening. pic.twitter.com/OMhydyleph

विदेश मंत्रालय की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया, "राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह गर्मजोशी भरा कदम भारत-फ्रांस साझेदारी की भावना को दर्शाता है।"

A warm gesture embodying the spirit of 🇮🇳-🇫🇷 partnership.

PM @narendramodi conferred with the Grand Cross of the Legion of Honour, the highest award in France by President @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/OyiHCHMDX2