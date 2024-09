पीएम मोदी ने Joe Biden को दिया चांदी की ट्रेन का मॉडल, पत्नी जिल बाइडन को गिफ्ट की पश्मीना शॉल, क्यों खास हैं ये उपहार?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मलेन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के आवास पर द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय भी जाएंगे। यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे।

This rare piece, crafted by talented artisans from Maharashtra, is made of 92.5% silver and showcases intricate details through… pic.twitter.com/1QxANjNhCq — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 22, 2024

PM Narendra Modi gifted Pashmina Shawl in papier mâché boxes the First Lady of USA Jill Biden.

Pashmina shawls traditionally come packed in papier mâché boxes from J&K. These boxes are handmade using a mixture of paper pulp, glue, and other natural materials. Each box is a… pic.twitter.com/lmGYQEpc7f— ANI (@ANI) September 22, 2024