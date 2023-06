'भारत और अमेरिका को पाइपलाइन ऑफ टैलेंट की जरूरत', नेशनल साइंस फाउंडेशन में बोले पीएम मोदी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका पाइपलाइन ऑफ टैलेंट की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों पर भी प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और रिसर्च में आपसी सहयोग के लिए मैं कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। इस साझा प्रयास में जरूरी है कि सरकार, उद्योग, एकेडेमिया, शिक्षक और छात्र सभी को शामिल किया जाए। इंडिया-अमेरिका टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी हम सोच सकते हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्कीलिंग को बढ़ावा दिया है। हमने स्कूलों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की है, जहां बच्चों को कई तरह के इनोवेशन करने के लिए हर सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारा लक्ष्य इस तकनीकी दशक बनाने का है।

