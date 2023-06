जिल बाइडन ने किया पीएम मोदी का स्वागत, वर्जीनिया में प्रधानमंत्री बोले- विकास के लिए जरूरी भारत-US की दोस्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और भारत के छात्रों से वार्ता की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहां आते ही इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। जिल बाइडन ने इतना व्यस्त होने के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं इसके लिए आभारी हूं। उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है, इस उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा, स्कीम, इनोवेशन आवश्यक है और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं।

To maintain a growth momentum, India and the US need a pipeline of talent. On one hand, the US has top-class educational institutions & advanced technologies. On the other hand, India has the world's biggest youth factory. That is why, I belive that the India-US partnership will… pic.twitter.com/kpEoqwZ6bS

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस तकनीकी दशक (Techade) बनाने का है। आज भारत-अमेरिका को ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट की भी जरूरत है। जहां एक ओर अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान और तकनीक हैं तो वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी।

वहीं, अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी आपका स्वागत है। इस आधिकारिक दौरे से हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र को साथ ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है, हम परिवारों और दोनों देशों के बीच दोस्ती का जश्न मना रहे हैं।

जिल बाइडन ने कहा कि अमेरिका-भारत साझेदारी गहरी और विस्तृत है क्योंकि हम वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटते हैं। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री मोदी और मेरे दिल के करीब है। पीएम मोदी यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि सभी भारतीय विशेष रूप से लड़कियों को शिक्षा जारी रखने का अवसर मिले ताकि वो आधुनिक कार्यबल के लिए पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर सके।

Education is the cornerstone of the bond between India and the United States. Students from both countries are learning and growing alongside each other, discovering the people that they want to become and building a better world together. Working side by side, our nations can… pic.twitter.com/KXaM5M4Kt1— ANI (@ANI) June 21, 2023