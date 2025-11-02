'अमेरिका-चीन के रिश्ते कभी बेहतर नहीं होंगे...', चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने क्यों कहा ऐसा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की थी। वहीं, अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेटसेथ ने भी चीनी रक्षी मंत्री एडमिरल डोंग जन के साथ मलेशिया में बैठक की थी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर बात की है। हालांकि, पीट हेगसेथ का कहना है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते हैं।
चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात की है और चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते हैं।
पीट हेगसेथ ने क्या कहा?
पीट हेगसेथ के अनुसार, "मैंने अभी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और हमारा मानना है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते हैं।"
पीट हेगसेथ ने आगे लिखा-
दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ट्रंप और शी चिनफिंग की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद मेरी भी मलेशिया में चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जन के साथ हुई बैठक शानदार रही। पिछली रात को भी हमारी एक-दूसरे से बात हुई थी।
चीनी रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक पर बात करते हुए पीट कहते हैं, "दोनों देश शांति, स्थिरता और अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। यही दोनों महान और मजबूत देशों के लिए बेहतर रास्ता है। जैसा की राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उनकी जी-2 मीटिंग अमेरिका और चीन के लिए लंबे समय तक शांति और सफलता का मार्ग सुनिश्चित करेगी।"
ट्रंप और चिनफिंग की मुलाकात
बता दें कि पीट हेगसेथ का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब पिछले रविवार को ही डोनल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग की मुलाकात देखने को मिली थी। इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा था, "राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मेरी जी-2 मीटिंग दोनों देशों के लिए महान होगी। इससे लंबे समय तक शांति बनी रहेगी।"
