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अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक की बड़ी ठगी, नकली डाक टिकट बेचकर US पोस्टल सर्विस को पहुंचाया करोड़ों का नुकसान

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 29 Sep 2026 04:15 AM (IST)

अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक फहीम अकरम पर 12.6 करोड़ डॉलर की डाक टिकट धोखाधड़ी का आरोप लगा है।

अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक का बड़ा फर्जीवाड़ा

अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक का बड़ा फर्जीवाड़ा

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में पाकिस्तान के नागरिक पर 12 करोड़ 60 लाख डालर की डाक टिकट धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने वेबसाइट के जरिये 51 लाख से ज़्यादा नकली डाक टिकट बेचे और अमेरिकी डाक सेवा को 12.6 करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। 5,200 से ज्यादा लोगों ने ये टिकट खरीदे।

फ्लोरिडा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने पाकिस्तान के नागरिक फहीम अकरम पर लेबलबैंकडाटकाम चलाने के लिए आरोप तय किए। वकीलों का आरोप है कि इस साइट पर नकली टिकट को लगभग दो डॉलर की तय कीमत पर बेचा गया।

इस धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को बंद कर दिया गया है और इसके डोमेन को जब्त कर लिया गया है।

(न्यूज आईएएनएस के इनपुट के साथ)