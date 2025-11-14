भारत पर बढ़त के लिए पाक ने ट्रंप पर पानी की तरह बहाया पैसा, खुलकर सामने आई पाकिस्तान की पैंतरेबाजी

न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। भारत से बढ़त हासिल करने के लिए पाकिस्तान आलाकमान किसी भी हद तक जा सकता है। उसे इसकी भी परवाह नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी या पाकिस्तान के लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप ने पाकिस्तान पर टैरिफ घटा दिया अमेरिका में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ने उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। ट्रंप के परिवार के लिए लाल कालीन तक बिछा दी। अमेरिका से महंगे सौदे किए, जिसके बदले ट्रंप ने पाकिस्तान पर टैरिफ घटा दिया।

ट्रंप ने पहले पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत टैरिफ थोपा था, लेकिन पाकिस्तान की पैंतरेबाजी में फंसे ट्रंप ने टैरिफ 19 प्रतिशत कर दिया, जबकि भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप मढ़ते हुए टैरिफ 50 प्रतिशत कर दिया। लॉबिंग में पैसा झोंका डिपार्टमेंट आफ जस्टिस में दायर अनुबंध के मुताबिक इस साल अप्रैल और मई में पाकिस्तान ने ट्रंप को लुभाने के लिए लॉबिंग में भारत की तुलना में तीन गुना पैसा खर्च किया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में युद्धविराम के लिए ट्रंप को श्रेय दिया पाकिस्तान ने तेजी से लॉबिस्टों की सेवाएं लीं, जिनमें ट्रंप के पूर्व कारोबारी साझेदार और अंगरक्षक भी शामिल हैं। इसका फायदा पाकिस्तान को बेहतर संबंधों के रूप में मिला, जबकि भारत के अमेरिका से संबंध खराब होते गए। युद्धविराम और नोबेल पाकिस्तान की पैंतरेबाजी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी खुलकर नजर आई।

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में युद्धविराम के लिए ट्रंप को श्रेय दिया और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों ही पहलुओं को खारिज कर दिया। साथ ही तर्क दिया कि युद्धविराम से अमेरिका का कोई लेना-देना नहीं है।

रेयर अर्थ खनिजों का समझौता पाकिस्तान ने चीन के साथ रेयर अर्थ खनिजों के मामले में अमेरिका की नाराजगी का भी फायदा उठाया। मौके की नजाकत को देखते हुए पाकिस्तान ने अमेरिका से 50 करोड़ डॉलर की रेयर अर्थ खनिज डील की और इसकी नमूना खेप अमेरिका भेज भी दी। इसके साथ ही अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए।

पाकिस्तान से पहले अमेरिका भारत पर कृषि क्षेत्र खोलने के लिए दबाव डाल रहा था। वहीं चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदने पर रोक लगा दी थी। अमेरिका को पाकिस्तान का ये रुख भी पसंद आया। ट्रंप ने ही पाकिस्तान को धोखेबाज देश कहा था विल्सन सेंटर स्थित साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक माइकल कुगेरमैन कहते हैं कि पाकिस्तान को आक्रामक लॉबिंग प्रयासों का फायदा मिला। इसके लिए पाकिस्तान ने वाशिंगटन की छह फर्मों से 50 लाख डॉलर का समझौता किया।