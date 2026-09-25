अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को रूसी कंपनी ने दिया धोखा, सीईओ और सह-संस्थापक गिरफ्तार
अमेरिकी न्याय विभाग ने आक्सीजन फॉरेंसिक्स के अधिकारियों पर यूएस सीक्रेट सर्विस को धोखा देने का आरोप लगाया है। कंपनी ...और पढ़ें
HighLights
आक्सीजन फॉरेंसिक्स पर अमेरिकी एजेंसियों को धोखा देने का आरोप।
रूसी स्वामित्व और सुरक्षा संबंधों को कंपनी ने छिपाया।
सीईओ और रूसी सह-संस्थापक को गिरफ्तार किया गया।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिकी न्याय विभाग ने आक्सीजन फॉरेंसिक्स नाम की एक डिजिटल फारेंसिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी के अधिकारियों पर यूएस सीक्रेट सर्विस और अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को धोखा देने का आरोप लगाया है।
रूस से जुड़ी इस कंपनी ने अमेरिकी सरकार की एजेंसियों को करीब 20 लाख डालर का साफ्टवेयर बेचा, जबकि उसके रूसी सुरक्षा सेवाओं से भी संबंध थे।
वर्जीनिया स्थित आक्सीजन फारेंसिक्स के दो अधिकारियों पर कंपनी के वास्तविक स्वामित्व और साफ्टवेयर के स्रोत को छिपाकर वायर फ्राड की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने बताया कि कंपनी के सीईओ ली रीबर और रूसी सह-संस्थापक ओलेग सर्गेयेविच डेविडोव को इस सप्ताह गिरफ्तार किया गया। रीबर को इडाहो में हिरासत में लिया गया, जबकि डेविडोव को लंदन में तुर्किए जाने वाली उड़ान पकड़ने से पहले गिरफ्तार किया गया।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिकी एजेंसियों ने कंपनी से सॉफ्टवेयर इस विश्वास के आधार पर खरीदा कि वह अमेरिकी स्वामित्व और नियंत्रण वाली थी। हालांकि, अभियोजकों का आरोप है कि कंपनी का नियंत्रण साइप्रस स्थित एक शेल कंपनी के माध्यम से रूसी शेयरधारकों के पास था और सॉफ्टवेयर पर रूसी डेवलपर काम कर रहे थे।