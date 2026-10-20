अमेरिका: मां ने तोहफे में दी थी गन, बेटे ने उसी से स्कूल में कर दी 4 लोगों की हत्या

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक प्राइमरी स्कूल में तीन बच्चों और एक टीचर की गोली मारकर हत्या करने वाले नाबालिग को बंदूक उसकी मां ने ही गिफ्ट की थी। मां ने बंदूक बेटे को जन्मदिन के तोहफे के तौर पर दी थी।

हमलावर की मां, शोंटाई निकरसन ने अगस्त 2026 में कानूनी तरीके से मैवरिक 88 पंप-एक्शन 12-गेज शॉटगन खरीदी थी। तीन बच्चों सहित चार की हत्या की नाबालिग ने पिछले गुरुवार को ओरेगन के बेंड स्थित सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल में यह जानलेवा हमला किया। वह खुद भी कभी इसी स्कूल का छात्र रह चुका था, जिसे विशेष जरूरतों की आवश्यकता थी।

नाबालिग ने सबसे पहले वहां से गुजर रहे एक पिकअप ट्रक पर गोली चलाई, जिसके ड्राइवर ने सबसे पहले 911 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार, जॉन ने स्कूल के बंद कांच के दरवाजों पर गोली मारकर अंदर प्रवेश किया।

इसके बाद, हमलावर उन दरवाजों के बाईं ओर स्थित पहली क्लास में घुसा, जहां उसने चारों पीड़ितों की हत्या कर दी और दो अन्य लोगों को घायल कर दिया। इस हमले में मारी तीन बच्चों में 5 साल का रोहम समर भी शामिल था। मारे गए अन्य दो बच्चों की उम्र 8 और 11 साल थी, जबकि इस गोलीबारी में जान गंवाने वाली टीचर की पहचान 25 साल की मेगन लैम्बर्ट के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि एक चौथा छात्र, 7 साल की एक बच्ची और 54 साल की एक टीचर भी इस घटना में घायल हुए हैं। जिस क्लासरूम में नाबालिग ने गोलीबारी की वहां कुल नौ लोग मौजूद थे। गोली मारकर की हत्या हमलावर को 36 साल के केलूब जियामांको ने गोली मारकर मार डाला। जियामांको ने जॉन II को पिकअप ट्रक पर गोली चलाते हुए देखा था और वह उसके पीछे-पीछे स्कूल के अंदर आ गए। जब एक टीचर हथियार छीनने के लिए जॉन II से हाथापाई कर रही थी, तभी दो छात्रों के पिता वहां पहुंचे और उन्होंने जॉन II को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

जियामांको बेंड के ही रहने वाले हैं और उनकी दो बेटियां इसी सिल्वर रेल एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती हैं। पुलिस जॉन के मकसद की जांच कर रही है, वहीं ओरेगन के एक प्राइमरी स्कूल में पिछले हफ्ते हुई गोलीबारी में मारे गए तीन बच्चों में से एक के दुखी माता-पिता ने वकीलों को काम पर रखा है। वे स्कूल के नियमों और इस बात की जांच करवाना चाहते हैं कि उस किशोर हमलावर को हथियार कैसे मिला।