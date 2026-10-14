OpenAI के दफ्तर में जासूसी करने वाला सऊदी इंजीनियर बर्खास्त, FBI ने किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। AI की दुनिया की दिग्गज कंपनी OpenAI के एक कार्यालय से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कंपनी के सैन फ्रांसिस्को स्थित ऑफिस के एक कॉन्फ्रेंस रूम में सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में फेडरल अधिकारियों ने 35 वर्षीय सऊदी नागरिक और OpenAI के इंजीनियरिंग लीड अब्दुल रहमान अलफोजान को गिरफ्तार किया है।

FBI की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर को Open AI की तकनीकी निगरानी टीम ने एक कॉन्फ्रेंस रूम में टेलीविजन के पीछे यूएसबी पोर्ट से जुड़ा हुआ एक छिपा हुआ ऑडियो-रिकॉर्डिंग डिवाइस खोज निकाला। यह डिवाइस इस तरह छिपाया गया था कि आसानी से नजर न आए और इसमें एडवांस एन्क्रिप्शन, ऑडियो-मॉनिटरिंग और डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता थी।

एआई की मदद से पकड़ा गया आरोपी इस बात की जानकारी Open AI ने बयान जारी कर एक्स पर दी। जारी एक बयान में बताया गया कि कंपनी ने इस डिवाइस का पता लगाने और यह किसने लगाया है, यह जानने के लिए अपने खुद के एआई मॉडल्स का इस्तेमाल किया। जांच में सामने आया कि इस डिवाइस को कुछ दिन पहले ही एक कर्मचारी ने वहां प्लांट किया था।

कंपनी ने आरोपी कर्मचारी को बर्खास्त किया इसके साथ ही OpenAI ने स्पष्ट किया है कि आरोपी कर्मचारी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कंपनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इस व्यक्ति ने मॉडल वेट्स, सोर्स कोड या किसी ग्राहक के डेटा तक अवैध रूप से पहुंच बनाई हो या कोई डेटा लीक किया हो।

एफबीआई को सौंपा गया मामला इसके साथ ही कंपनी ने तुरंत इस मामले की जानकारी एफबीआई को दी और जांच में पूरा सहयोग किया। अमेरिकी अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 9 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।