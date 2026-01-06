वेनेजुएला में US अटैक को अमेरिकियों ने नकारा, सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री हमले को लेकर सर्वे किया गया है, जिसके मुताबिक तीन में से एक अमेरिकी वेनेजुएला पर अमेरिकी मिलिट्री हमले का समर्थन करता है। 72 प्रतिशत लोगों को चिंता है कि अमेरिका दक्षिण अमेरिकी देश में बहुत ज्यादा शामिल हो जाएगा।

सोमवार को खत्म हुए रॉयटर्स/इप्सोस पोल के अनुसार, दो दिन के पोल में पता चला कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश वाले मिलिट्री ऑपरेशन को 65% रिपब्लिकन, 11% डेमोक्रेट और 23% निर्दलीय लोगों का समर्थन मिला। किस तरह की विदेश नीति का किया समर्थन? रविवार और सोमवार को किए गए रॉयटर्स/इप्सोस पोल में रिपब्लिकन के बीच ऐसी विदेश नीति के लिए काफी समर्थन दिखा, जिसमें पड़ोसी देशों पर प्रभाव डालना शामिल है। लगभग 43% रिपब्लिकन ने कहा कि वे इस बयान से सहमत हैं: "संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध के मामलों में हावी होने की नीति अपनानी चाहिए।" जबकि 19% लोग इससे असहमत थे। बाकी लोगों ने कहा कि वे पक्का नहीं कह सकते या उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया।

इस पोल में पूरे देश में 1,248 अमेरिकी वयस्कों का सर्वे किया गया, जिसमें ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 42% रही। यह अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा रेटिंग है और दिसंबर के पोल में 39% से ज्यादा है। यह पोल ऑनलाइन किया गया था और इसमें गलती की गुंजाइश लगभग 3 प्रतिशत पॉइंट्स थी।