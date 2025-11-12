'फिर न्यूयॉर्क भी मुंबई बन जाएगा...', ममदानी के मेयर चुनाव जीतने पर ऐसा क्यों बोले अमेरिकी अरबपति?
न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के किराया फ्रीज योजना पर अरबपति निवेशक बैरी स्टर्नलिच्ट ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे न्यूयॉर्क का आवास बाजार प्रभावित होगा और शहर मुंबई जैसा बन सकता है। स्टर्नलिच्ट के अनुसार, ममदानी का समाजवादी एजेंडा डेवलपर्स को बाहर कर देगा और रियल एस्टेट को नुकसान पहुंचाएगा। ममदानी अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटे हैं, जिनमें किराया स्थिर करना और मुफ्त सेवाएं शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क ने नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने जीत के बाद सबसे पहले अपने वादों को पूरा करने की कसम खाई है। इस बीच अरबपति निवेशक और स्टारवुड कैपिटल ग्रुप के चेयरमैन तथा सीईओ बैरी स्टर्नलिच्ट ने एक हैरान करने वाला दावा किया है।
दरअसल, दिग्गज अरबपति ने सीएनबीसी को एक दिए साक्षात्कार में कुछ ऐसा दावा किया है कि जो लोगों को हैरान कर रहा है। उद्योगपति बैरी स्टर्नलिच्ट ने कहा कि ममदानी की किराया फ्रीज करने वाली योजना का गलत असर न्यूयॉर्क सिटी के आवास बाजार के लिए होने जा रहा है।
क्या है बैरी स्टर्नलिच्ट का तर्क?
उन्होंने कहा है कि अगर ममदानी अपने वादे सच में पूरा करना शुरू करते हैं, तो न्यूयॉर्क मुंबई बन जाएगा। बैरी स्टर्नलिच्ट का मानना है कि ममदानी का यह समाजवादी एजेंडा डेवेलपर्स को शहर से बाहर कर देगा और रियल स्टेट को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा।
बैरी स्टर्नलिच्ट का तर्क है कि ममदानी का प्रस्ताव किरायदारों की स्थिर आय के कारण किराया फ्रीज करने पर केंद्रित है। इस दौरान किराया न चुकाने की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा और संपत्ति के स्वामित्व में निवेशकों के भरोसे को भी कम करेगा।
उद्योगपति ने समझाया क्यों महंगे हैं डेमेक्रेटिक पार्टी शासित राज्य
उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क में 100 मिलियन डॉलर से ऊपर का है, तो उसको यूनियन के साथ ताम करना पड़ता है। यह बहुत महंगा है। इसके कारण मकान की कीमत बढ़ जाती है। वहीं, दूसरे डेवेलपर्स ने यूनियनों के साथ समझौता करने की कोशिश की है, लेकिन न्यूयॉर्क में उनका ही राज चलता है। उन्होंने दावा किया कि यही कारण है कि अमेरिका में डेमेक्रेटिक पार्टी राज्य काफी महंगे हैं।
अपने वादों को पूरा करने में जुटे ममदानी
जीत के बाद से ही ममदानी अपने चुनावी वादों को पूरी तरीके से लागू करने में लगे हैं। ममदानी की ओर से किए गए वादों में किराया-स्थिर अपार्टमेंटों में किराए को स्थिर करना, मुफ्त बस सेवाएं प्रदान करना, 6 महीने से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक सार्वभौमिक, मुफ्त बाल देखभाल कार्यक्रम बनाना और प्रत्येक नगर में एक-एक, पांच शहर-स्वामित्व वाली किराना दुकानें खोलना शामिल है।
