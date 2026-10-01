अमेरिकी सेना में जनरल्स और एडमिरल्स की संख्या में होगी 20 फीसदी कटौती, रोबोटिक क्षमताओं का होगा विस्तार
अमेरिकी रक्षा सचिव पेटे हेगसेथ ने बुधवार को पुष्टि की कि अमेरिकी सेना में जनरल्स और एडमिरल्स के पदों में ...और पढ़ें
HighLights
यह कटौती लगभग 800 फ्लैग और जनरल ऑफिसर पदों पर लागू होगी
हेगसेथ ने इसे जवाबदेही और लंबे समय से लंबित कदम बताया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी रक्षा सचिव पेटे हेगसेथ ने बुधवार को पुष्टि की कि अमेरिकी सेना में जनरल्स और एडमिरल्स के पदों में 20 प्रतिशत कटौती की जाएगी। उन्होंने वर्जीनिया के मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में स्टेट ऑफ द फोर्स संबोधन के दौरान यह एलान किया।
हेगसेथ ने सभी सैन्य सेवाओं को निर्देश दिया है कि पिछले साल में दिए गए 10 प्रतिशत कटौती के आदेश को दोगुना कर कुल 20 प्रतिशत कमी की जाए।
यह कटौती लगभग 800 फ्लैग और जनरल ऑफिसर पदों पर लागू होगी और इसे 1 जनवरी 2027 तक पूरा करना होगा। हेगसेथ ने इसे जवाबदेही और लंबे समय से लंबित कदम बताया।
इसके अलावा, उन्होंने स्वायत्त और रोबोटिक क्षमताओं के विस्तार के लिए एक नया चार-स्टार कमांड बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने इसे आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे तेज शांतिकालीन बदलाव करार दिया।
यह फैसला ट्रंप प्रशासन के दौरान सैन्य नेतृत्व में हो रहे बड़े बदलावों का हिस्सा है। हेगसेथ ने पहले भी उच्च रैंकिंग अधिकारियों में कटौती का आदेश दिया था।
कुछ सांसदों ने इस फैसले को गलत बताया है और चेतावनी दी है कि इससे सैन्य नेतृत्व को फिर से बनाने में सालों लग सकते हैं। हेगसेथ ने अपने संबोधन में सेना को वोक संस्कृति से मुक्त करने और युद्धक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया।